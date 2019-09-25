Следком выясняет обстоятельства гибели мужчины на пожаре

Следственное управление СКР по Владимирской области выясняет причины гибели 39-летнего жителя Камешково. Тело мужчины накануне обнаружили пожарные после ликвидации возгорания. Пожар произошел в двухквартирном доме. По данным следствия, погибший злоупотреблял спиртным и курил в состоянии алкогольного опьянения.

В ночь на 24 сентября запах дыма почувствовали соседи и сразу начали стучаться к мужчине. Погибший был пьян и дверь открыл не сразу. А затем пояснил соседям, что у него загорелась подушка.

Утром соседи вновь заметили дым и вызвали пожарных.

Проведенная экспертиза показала, что мужчина курил в постели и, вероятнее всего, уснул. От непотушенной сигареты задымился матрас, и хозяин квартиры задохнулся от угарного газа.

Известно, что ранее погибший обвинялся в нарушении неприкосновенности частной жизни. В прошлом году после расставания с сожительницей он разослал нескольким знакомым женщины ее фотографии интимного характера.

Ранее «Призыв» сообщал, что на пожаре в поселке Вяткино погибли двое: 81-летняя женщина и 51-летний мужчина. Причиной случившегося также могло стать неосторожное курение.

Ольга Ефремова

Фото: 1obl.ru