Синоптики рассказали, какой будет зима

Предстоящая зима во Владимирской области не должна быть суровой. В центре России температурный фон будет соответствовать климатическим показателям или незначительно превышать их. Такой прогноз сделал Гидрометцентр. Сообщается, что в декабре и январе не стоит ждать сильных морозов. Напротив, установится комфортная погода. А вот в феврале могут ударить холода.

По данным Росгидромета, вероятность данного прогноза составляет 67-69% в настоящее время. При этом уточняется, что он будет корректироваться месячными, декадными и краткосрочными прогнозами погоды.

Между тем погода продолжает опережать календарь.

Установившиеся температуры воздуха ниже климатической нормы и больше характерны для октября. В Гидрометцентре отвечают, что наступила астрономическая осень, поэтому второй волны бабьего лета ждать уже не стоит.

Ранее «Призыв» сообщал, что жители Владимирской области стали свидетелями первого снега. Например, в Коврове осадки наблюдались в течение часа.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»