Синоптики обещают первый снег сегодня ночью

Жителей Владимирской области предупреждают о резком ухудшении погоды грядущей ночью. В северных районах региона ожидаются заморозки до -2 градусов, а также дождь с мокрым снегом. Такой прогноз сделал Владимирский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ожидаются заморозки до -2 градусов.

Жителей региона просят быть внимательнее. Похолодание повышает риски возникновения пожаров. Чтобы обогреть дома, жители сразу же прибегают к обогревателям и печам. Также увеличиваются риски возникновения ДТП.

Ранее «Призыв» сообщал, что отопительный сезон официально стартовал во Владимире. Уже с сегодняшнего дня батареи начали теплеть в детских садах, школах и больницах.

Ольга Ефремова

Фото:sobitie.com.ua