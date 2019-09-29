Сильные дожди и тепло придут во Владимирскую область

Жителям Владимирской области впору достать зонты и непромокаемую обувь. В начале следующей недели зарядят продолжительные дожди. Синоптики не исключают, что за несколько дней в регионе осадков выпадет больше, чем за весь сентябрь. При этом пасмурно уже сегодня. Поэтому, выходя из дома, заранее подумайте о соответствующей одежде.

Вместе с дождями во Владимирской области значительно потеплеет.

Изменение в погоде принесет атлантический циклон. Вместе с дождями во Владимирской области значительно потеплеет. Температура воздуха уверенно пойдёт вверх. Уже во вторник столбики термометра покажут плюс 15 градусов, а в четверг на улице будет до плюс 18 и солнечно. Зато атмосферное давление рискует опуститься до 732 миллиметров ртутного столба и даже побить рекорд 70-летней давности.

В целом метеорологи с оптимизмом смотрят на октябрь.

По предварительным прогнозам во втором месяце осени температура будет выше климатической нормы. «Ранее «Призыв» сообщал, что жителям региона московский синоптики предсказали вторую волну бабьего лета.

Полина Тарбеева

Фото: molnet.ru