Сиделка украла у подопечной 265 тысяч рублей

Сиделка обокрала свою подопечную, 79-летнюю пенсионерку. Кража произошла во Владимире. С заявлением о хищении 265 тысяч рублей в полицию обратилась дочь пострадавшей. Женщина пояснила стражам порядка, что в квартиру ее мамы, кроме неё самой, в течение последнего месяца регулярно приходила сиделка, гражданка одной из азиатских республик. Пропажа денег вскрылась после очередного ее визита.

41-летнюю подозреваемую оперативно задержали.

В содеянном злоумышленница созналась. Сиделка рассказала, что во время уборки обнаружила в шкафу чемодан, в котором хранились деньги. Похитив имущество, женщина планировала покинуть Россию. Часть похищенных денег оперативники обнаружили по месту временного проживания сиделки. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Женщина находится под стражей, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.

Ранее «Призыв» писал, что под суд пойдет трио аферистов. Они развели доверчивых земляков на сумму 13 миллионов рублей.

Ольга Ефремова

Фото: gobalakovo.ru