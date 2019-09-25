Штраф для ООО «ЭРКАФАРМ Нижний Новгород»

Врио руководителя Владимирского УФАС России рассмотрела дело об административном правонарушении, возбужденное в отношении ООО «ЭРКАФАРМ Нижний Новгород» по признакам правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Поводом к возбуждению дела явилось решение Комиссии Владимирского УФАС России признавшим рекламу, размещаемую на фасаде (входной группе) аптечного пункта – Аптека «Озерки» по адресу: г. Владимир, ул. Егорова, д.8, следующего содержания: « «Озерки» Аптечная сеть №1 * В Санкт-Петербурге по данным аналитической компании «RNC Pharma», ненадлежащей и нарушающей п.1 ч.3 ст. 5 Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе».

Рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, заместитель руководителя Владимирского УФАС России признала ООО «ЭРКАФАРМ Нижний Новгород» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ и привлекла Общество к административной ответственности за нарушение рекламного законодательства Российской Федерации в виде штрафа в размере 100 000 рублей.