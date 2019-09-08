Шопинг или шоппинг? Проверьте себя в нашем тесте!

ЮНЕСКО провозгласила 8 сентября Международным днем грамотности в 1966 году, чтобы напомнить международному сообществу о важности грамотности для отдельных лиц, общин и обществ в целом, а также о необходимости активизации усилий по созданию более грамотных обществ. Тема Международного дня грамотности в 2019 году «Грамотность и многоязычие» позволит переосмыслить фундаментальное значение языка и языкового разнообразия как для отдельных лиц, так и для общества в целом. Это хороший повод вспомнить значение и правописание иноязычных слов, вошедших в наше употребление буквально в последнее десятилетие.

Модернизация, обновление программного обеспечения или аппаратуры – это апгрейд апгрэйд апгрэйт Правильно! Неправильно! - Веб-сайт, аналог записной книжки или личного дневника в сети Интернет – это блогг блок блог Правильно! Неправильно! - Человек, осуществляющий публичное воспроизведение записанных на звуковые носители музыкальных произведений с изменением, - это ди-джей диджей ди-джэй Правильно! Неправильно! - Область культуры, которая занимается промышленным производством и распространением текстов, аудио- и видеоряда через телевидение, радио и Интернет, - это медиа-индустрия медио-индустрия медиаиндустрия Правильно! Неправильно! - Административная стойка в отеле – это ресепшн ресэпшн ресепшен Правильно! Неправильно! - Время отдыха с субботы до понедельника – это уик-енд уик-энд уикенд Правильно! Неправильно! - Длительное хождение по магазинам – это шопинг шопинк шоппинг Правильно! Неправильно! - Специальный комплекс упражнений, цель которого - ‬повышение тонуса, коррекция фигуры и улучшение функционального состояния организма женщины, - это шэйпинг шейпинк шейпинг Правильно! Неправильно! - Катание на доске с роликами – это скэйтборд скейтборд скейтборт Правильно! Неправильно! - Популярный стиль эстрадно-танцевальной музыки, сопровождающийся декламированием или скандированием ритмических стихов в сочетании с ударником или синтезатором, – это рэп реп рэпп Правильно! Неправильно! - Финансовый руководитель, осуществляющий организационный и идейно-художественный контроль над созданием клипа, постановкой фильма или спектакля, - это продюссер продьюсер продюсер Правильно! Неправильно! - Электронно-музыкальная развлекательная установка с бегущей строкой, позволяющая каждому из присутствующих петь в микрофон под музыкальное сопровождение, - это караокэ караоке кораокэ Правильно! Неправильно! - Устройство, выполняющее преобразование изображений в цифровой формат, - это сканнер сканэр сканер Правильно! Неправильно! - Тип внешнего носителя информации для компьютера – это флэшка флешка флежка Правильно! Неправильно! - Быстрая еда – это фаст-фуд фастфуд фаст-фут Правильно! Неправильно! - Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты! Facebook Facebook Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты! Показать мои результаты >> Шопинг или шоппинг? Проверьте себя в нашем тесте! Я набрал %%score%% из %%total%% Поделитесь своими результатами Facebook Facebook