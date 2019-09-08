Шопинг или шоппинг? Проверьте себя в нашем тесте!

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Отмечаем Международный день грамотности

ЮНЕСКО провозгласила 8 сентября Международным днем грамотности в 1966 году, чтобы напомнить международному сообществу о важности грамотности для отдельных лиц, общин и обществ в целом, а также о необходимости активизации усилий по созданию более грамотных обществ. Тема Международного дня грамотности в 2019 году «Грамотность и многоязычие» позволит переосмыслить фундаментальное значение языка и языкового разнообразия как для отдельных лиц, так и для общества в целом. Это хороший повод вспомнить значение и правописание иноязычных слов, вошедших в наше употребление буквально в последнее десятилетие.

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