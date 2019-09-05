Школы и детские сады отремонтировали на субсидию от скверов

Во Владимире завершается ремонт в детских садах и школах. Вся субсидия в сумме 55 миллионов рублей, направленная из федерального и областного бюджетов, потрачена на замену окон и ремонт кровель в учебных заведениях. В прежние годы эта сумма тратилась исключительно на благоустройство скверов, в этом году власти Владимирской области решили иначе. Все контракты были расторгованы в августе. Работы проводились ускоренными темпами. Мэрия умудрилась даже сэкономить на торгах. Эти деньги потратят на ремонт других учебных заведений.

Александр Карпилович, начальник управления по связям с общественностью и СМИ Владимира

Деньги были израсходованы исключительно по целевому назначению. Речь идет и о замене окон в детских садах и о ремонте кровель в школах.

Понятно, что для нас это большая сумма. А для учреждений не так много. У нас в городе 100 детских садов и 50 школ. Многие из них были построены в 50-х годах прошлого века.

Естественно, они нуждаются в серьезной реновации.

Стоимость замены одного окна — 25-28 тысяч рублей. В список попали десятки детских садов. Пластиковые пакеты появились в актовых и спортивных залах, ясельных группах. Управление образования подбивает все расходы и готовит полный отчет по ремонту.

В детских садах Владимира заменили 700 окон.

Сэкономленные деньги пойдут на кровлю школы № 24 и на ремонт крылечка школы № 16. Работы еще идут. До наступления холодов все будет готово.

Как писал «Призыв» ранее, во Владимире началось строительство новой школы в микрорайоне Коммунар. Работы ведутся на территории школы № 46. Временно первые классы переведены в школу № 26. Для перевозки учеников приобретено два автобуса на сумму 10 миллионов рублей.