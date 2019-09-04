Школу, где рухнул потолок, приняли с нарушениями

Школу № 13 в Гусь-Хрустальном, в которой обрушился потолок, приняли перед началом учебного года с нарушениями. Их выявила прокуратура, пишет ТАСС со ссылкой на межрайонного прокурора Степана Володина. Проверка показала, что в приемке школы, например, не участвовали представители Роспотребнадзора. Как уточнил сотрудник надзорного ведомства, в адрес главы Гусь-Хрустального вынесено представление .

— Проанализировав законодательство, мы пришли к выводу, что управление образования и лица, ответственные за приемку школы, должны были привлечь компетентных специалистов в строительной сфере, которые бы смогли ответить на вопрос, представляют ли конструкции здания опасность для жизни и здоровья детей и других граждан, — пояснил информационному агентству Володин.

31 июля школа была признана готовой к новому учебному году.

ЧП в школе произошло 18 августа. Однако местные власти о нем умолчали, только спустя неделю оно получило огласку. В актовом зале на третьем этаже обрушилась потолочная обрешетка. К счастью, никто не пострадал.

О проблемах с протекающей кровлей администрация школы знала. Актовый зал был закрыт на ремонт с 2017 года. Однако проведение работ в здании осложняет тот факт, что школа является объектом культурного наследия XIX века. Статус накладывает ограничения на проведение любых ремонтных работ.

Ранее «Призыв» писал, что временно дети будут обучаться в школе № 16, которая находится на другой улице. Место прописки поменяют 250 детей, а также педагоги и персонал.

Ольга Ефремова

Фото ГТРК «Владимир»