Школьные линейки пройдут при комфортной погоде

В первый учебный день, 2 сентября, погода порадует учащихся Владимирской области солнцем и теплом. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заверяет, что в центральных регионах России ожидаются практически летние температуры. Правда разогреется не сразу. Если школьная линейка намечена на 8 утра, не лишним будет захватить школьнику пиджак или свитер. Утром будет в пределах +13…19 градусов, а вот днем воздух прогреется до +22 градусов. При этом ряд популярных погодных сервисов показывают, что в дневные часы возможет небольшой дождь. Остается надеяться, что так синоптики скорее перестраховываются и осадков в праздничный день все-таки не случится.

Синоптики порадовали прогнозом на День знаний.

В целом же оптимистический прогноз синоптики делают на всю первую декаду сентября. Из-за прихода блокирующего антициклона погода в центральных районах России будет вполне комфортной. Температура воздуха будет превышать норму примерно на 3-5 градусов. Затяжных осенних дождей пока не предвидится.

Ранее «Призыв» писал, что летние каникулы в этом году получились длиннее на один день. Так как 1 сентября выпадает на воскресенье, День знаний перенесли на понедельник.

Ольга Ефремова

Фото: telyuk.com