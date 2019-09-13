Школьникам озвучили темы итоговых сочинений

Названы пять направлений тем, по которым в этом учебном году будут писать сочинения выпускники одиннадцатых классов. Школьникам предложат порассуждать о добре и зле, надежде и отчаянии, гордости и смирении. Также выделены темы «Война и мир» к 150-летию великой книги и «Он и она». Раскрытие этих сюжетов предполагает знание отечественной и зарубежной литературы, умение грамотно и логично излагать мысли. Направления для экзамена определил Совет по вопросам проведения итогового сочинения в выпускных классах.

Точные темы раскроют за 15 минут до начала испытания.

Сочинение выпускники будут писать 4 декабря. Испытание является допуском к ЕГЭ. Работа оценивается по системе зачет/незачет. Все получившие неудовлетворительный результат смогут переписать работу 5 февраля и 6 мая 2020 года. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья вместо сочинения вправе писать итоговое изложение.

В прошлом году сочинения написали 5 508 одиннадцатиклассников из Владимирской области.

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Ольга Ефремова

Фото: gazetazp.ru