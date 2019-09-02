Схема движения на федеральной трассе радикально изменится

На федеральной трассе в черте Собинского района с 24 сентября радикально меняется схема дорожного движения. Закрывается перекресток в районе поворота на Ставрово. Федеральные дорожники перекроют металлическими опорами встречные потоки трассы. В итоге на 164-м километре нельзя будет повернуть ни с трассы, ни со стороны Ставрово. Светофор ликвидируют. Автомобилистов отправляют на новые одноуровневые развязки: на 162-м километре в сторону Владимира и на 167-м километре в сторону Москвы.

Левые повороты отменяются.

Алексей Борисов, и.о. начальника Упрдор Москва — Нижний Новгород:



Мы ведем капитальный ремонт на автомобильной дороге М-7 «Волга» на 156-167-м километре. Наша главная задача, непосредственная задача — закрытие левых поворотов, снятие светофорных объектов, то есть регулируемых перекрестков.

Работа ведется, чтобы обеспечить постоянное, бесперебойное движение. Светофоры дают затруднение движения и наносят ущерб дороге. Идет остановка большегрузного транспорта, появляется колейность на дороге.

Наша основная задача — убрать светофоры и обеспечить безопасное движение.



Запланированные мероприятия, по информации Упрдора, позволят ликвидировать устойчивый очаг аварийности на данном участке. С 2017 года здесь зарегистрировано 7 дорожных происшествий, в которых 9 человек получили ранения. Как рассказал «Призыву» глава администрации Собинского района Александр Разов, с момента завершения ремонта в Лакинске не было ни одного ДТП с участием пешеходов. Такое же снижение аварийности, уверен Александр Разов, будет и на этом участке.

Как «Призыв» писал ранее, под вопросом оказалось еще непостроенное пересечение федеральной трассы. На «Пекинке» планировали сделать перекресток для удобных левых поворотов в сторону Веризино и обратно.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»