Сержант обрел покой спустя 78 лет

Траурно-мемориальные мероприятия, посвящённые захоронению сержанта Николая Петровича Елисеева, прошли в Карабаново Александровского района. Он погиб в боях с фашистами под Ленинградом в 1941 году. Только спустя 78 лет сержант смог обрести покой рядом с Вечным огнём и памятником «Мать, провожающая сына на фронт».

Останки солдата были обнаружены членами поискового отряда «Невский пятачок» 1 июня в посёлке Невская Дубровка восточнее Санкт-Петербурга. Вместе с ним в воронке лежали ещё восемь воинов.

Николая Елисеева опознали по солдатскому медальону.

Поисками родственников сержанта занимались активисты отряда «Часовые памяти». Удалось выяснить, что отец солдата во время Великой Отечественной войны проживал в Карабаново. Других родных отыскать не удалось. Общественники из Карабаново выразили желание перевезти останки своего земляка на родную землю и похоронить их на центральной площади города.

Ранее «Призыв» писал, что в Судогодском районе на кладбище Новая Никола прошло событие, которого ждали 75 лет. Близкие Василия Сергеевича Евграфова, погибшего в годы Великой Отечественной войны, после долгих поисков смогли посетить могилу своего родственника.

Ольга Ефремова

Фото предоставлено пресс-службой областной администрации