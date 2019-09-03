«Сервисрезерв» передал страховой портфель

Компания «Сервисрезерв», у которой Банк России отозвал лицензию на прошлой неделе, передала свой страховой портфель. Теперь делами фирмы займется «АСКО-страхование». Информация об этом короткой строкой появилась на сайте СК еще в середине лета. Сообщалось, что на базе «Сервисрезерва» будут созданы филиалы «АСКО-страхования». При этом офисы компании и сотрудники сохранятся.

— Передача портфеля позволит нам повысить финансовые гарантии клиентам компании и развивать страховые услуги на высококонкурентном страховом рынке. Будет продолжено развитие всех имеющихся видов страхования, — сообщалось на сайте.

Делами компании займется «АСКО-страхование».

И вот сегодня, как пояснили «Призыву» по телефону сотрудники компании, оформление завершается. Теперь владельцы полисов ОСАГО, попавшие в ДТП, будут получать деньги от «АСКО-страхования». И вопросов у клиентов компании по новому алгоритму взаимодействия, судя по всему, немало. Мы позвонили по номеру «горячей линии» на правах анонимного клиента и были третьими в очереди. А это значит, что звонков поступает много.

— Полис ОСАГО, выданный «Сервисрезервом», действителен до окончания срока действия. Потом можно будет продлить его в «АСКО-страховании». Сегодня завершается процесс объединения. Вся подробная информация будет скоро доступна на официальном сайте компании, — пояснили сотрудники компании.

На данный момент полис «Сервисрезерва» имеется, по приблизительным подсчетам, у 40% автовладельцев во Владимирской области. В последнее время компания активно наращивала клиентскую базу. Ранее «Призыв» уже сообщал, что владимирские автомобилисты, застрахованные в «Сервисрезерве», бьют тревогу.

Полина Тарбеева

Фото: yandex.ua