Серийных нарушителей правил на дороге требуют лишить прав

Администрации города Владимира выступила с инициативой лишать прав водителей, систематически нарушающих правила дорожного движения. Трагический случай в посёлке Мелехово Ковровского района, где по вине лихача погибли двое детей, показывает, как опасны такие «рецидивисты». Владимирские чиновники предложили местным депутатам вместе обратиться в Законодательное Собрание области, чтобы подготовить инициативу от региона по внесению изменений в кодекс об Административных нарушениях РФ.

Юрий Иванов, начальник отдела транспорта и связи администрации г. Владимира:

Вы все помните, когда в советские времена за три нарушения ПДД лишали водительского удостоверения. А сейчас что происходит?

Человек нарушает правила, ему выписывается штраф. Он его платит или не платит. Все наблюдаем, как Багдасарян в Москве издевается над властью, над законами. Нарушает, не платит и продолжает эксплуатировать подвижной состав.

Наше предложение — ввести законодательный акт на рассмотрение, чтобы за систематические нарушения, за три в год или за накопление определенной суммы штрафов, например, 5 тысяч рублей, лишали водительских удостоверений автоматически.

С начала 2019 года во Владимире зарегистрировано 370 ДТП, в которых 17 человек погибли и 475 получили травмы.

В ГИБДД считают, что ужесточение ответственности для водителей-«рецидивистов» просто необходимы. 22-летний водитель, сбивший в Мелехово двух подростков, имел 15 штрафов за превышение скорости. Если бы его ранее уже лишили прав, ужасная трагедия могла и не произойти. Сколько бы удалось спасти жизней, если бы наказание за нарушения были более суровыми!

Александр Новиков, начальник управления ГИБДД по Владимирской области:

Я давно работаю. То ли стали нервы сдавать, но я ужасаюсь, какие сейчас водители.

Уже в порядке вещей поворотники не включать. Красный сигнал светофора для поворота направо. Потихонечку посмотрел, никого не видно. Когда их останавливают, они говорят, никому же помехи не создавали.

Какая-то внутренняя анархия, на уровне убеждения, она приводит к тому, что мы имеем такие ДТП.

Все новое — это давно забытое старое. Многие ветераны ГИБДД уверены, что надо возвращать бальную систему. Если водитель собрал определённое количество баллов за опасное вождение — всё, пусть по-новому сдаёт на права. А такое нарушение, как нахождение пьяным за рулём — это однозначное лишение удостоверения. Эти лихачи слишком опасны. Только с начала нынешнего года на дорогах области по их вине произошли 174 аварии, 37 человек погибли и 232 ранены.

В 2019 году 2641 человек лишён водительских прав за отказ от медосвидетельствования

— Когда я только пришел на службу, существовали просечки. Водители их очень опасались, — рассказал «Призыву» бывший начальник отдела автотехнадзора УГИБДД по Владимирской области, подполковник милиции Владимир Ефимов. — К каждому водительскому удостоверению крепился талон для просечек. У инспекторов были компостеры. За грубое нарушение, например, за проезд на красный сигнал светофора, за провоцирование аварийной ситуации, инспектор мог сделать просечку сразу на месте. Первая — это предупреждение, вторая — строгое предупреждение, третья — лишение водительского удостоверения. Водителя отправляли на пересдачу. Чтобы освежить память.

Пересдача экзаменов ещё никому не мешала, — уверены в Госавтоинспекции. Это даёт возможность вспомнить правила, задуматься о дисциплине на дороге… А вообще система наказаний может быть более гибкой. Во многих европейских странах, например, наказание водителя зависит от его дохода: чем тот выше, тем больше сумма штрафа. В Китае же за серьезные нарушения можно получить и пожизненное заключение. У нас пока большая часть нарушений карается штрафами. Причем, часть их можно оплатить со скидкой в 50% в течение первых 20 дней.

С каждым годом уровень оплаты штрафов снижается. Сейчас он в среднем составляет 70%.

Дисциплина на дорогах падает. Пора вводить ужесточения. Сейчас водители рискуют и своими, и чужими жизнями в самых разных ситуациях. И за городом, и в его пределах. ГИБДД проанализировала причины аварий на дорогах областного центра. Основные — это несоблюдение очередности проезда перекрестков, нарушение правил проезда пешеходных переходов, несоответствие скорости дорожным условиям, несоблюдение дистанции и выезд на встречную полосу. Это очень грубые нарушения. И они говорят лишь об одном: пора «приструнить». Для вразумления.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыв»