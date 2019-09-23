Серийному мошеннику грозит семь лет за решеткой

Семь лет общего режима просит дать прокурор владимирцу, который обвиняется в серийном мошенничестве. Александр Брыченков больше семи лет оказывал услуги «посредника» в покупке земельных участков в Суздальском районе. Он заключал договор с клиентами через свою фирму, собирал с людей деньги и пропадал. Сейчас на его счету шесть эпизодов. Пострадавшие подали иски почти на 2 миллиона рублей. И это далеко не все жалобы. В Октябрьском районном суде прошли прения сторон. Обвиняемый попросил для себя условное наказание.

— У всех моих подзащитных единое мнение: если денег не отдает, пусть тогда сидит, — говорит Александр Канифатов, адвокат пострадавшей стороны. – Этот человек даже последнее слово толком не сказал, не попросил извинения у людей. А приставам надо искать его имущество. По многим резонансным делам ведь ищут, даже если оформлена на другого человека. Прокуратура здесь обязана иски предъявлять.

Стороны обвинения настаивают на реальном сроке.

По словам истцов, возбудить уголовное дело против Брыченкова им было очень нелегко, правоохранители отказывали пострадавшим около 8 раз. Потом четыре года люди пытались довести это дело до суда. По их словам, на следствие могли оказывать давление. Люди хотят, чтобы преступник был изолирован от общества. А деньги пусть возвращает с зарплаты из мест лишения свободы, говорят они.

Одна из потерпевших — Ольга Рябова. Женщине Александр Брыченков продал один гектар в Боголюбово за 700 тысяч рублей. Пообещал даже помощь в реализации «излишков» земли.

— Он мне говорил, что в соседях у меня будет глава Газпрома, который взял у него 5 гектаров. А мой гектар земли обещал в будущем размежевать и помочь с реализацией. Знаете, как уговаривал? Самого сурового наказания заслуживает этот человек. Он не раскаялся абсолютно, — говорит Ольга. – Из всей суммы он мне вернул 150 тысяч по исполнительному листу. Пришлось арестовать его машину. Мы сами выследили, когда его не будет дома, чтобы судебные приставы могли погрузить её на эвакуатор, который мы тоже заказывали за свой счёт. Я поставила себе цель сделать так, чтобы этот человек больше никого не обманывал. Его нужно посадить. Он брал сотни тысяч рублей за свою «таксу». У нас ещё есть деньги на адвокатов, а сколько людей сидят дома со своей бедой, которые совсем остались без средств?

Пострадавшие называют подсудимого Остапом Бендером.

Адвокат Брыченкова на суде просил дать ему условное наказание. Якобы за решёткой тот не сможет выплачивать деньги пострадавшим. Но истцы провели собственное расследование, позвонили по тем адресам, где якобы устроился работать Брыченков, чтобы выплачивать им компенсацию. Людям ответили, что такой сотрудник у них не числится.

Приговор по этому делу должен быть озвучен 27 сентября. На условный срок пострадавшие не будут согласны, предупреждают они. В таком случае люди собираются стоять в одиночных пикетах. Тем временем ещё, как минимум, трое человек будут подавать в суд на Брыченкова. Возможно, заведут ещё несколько уголовных дел. У обманутых покупателей остались от него все те же расписки и договоры на приобретение земельных участков.

Ранее «Призыв» сообщал, что бывший директор одного из владимирских предприятий умышленно завышал стоимость комплектующих для выполнения заказа. И тем самым незаконно обогатился на 170 миллионов рублей.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»