Семья отсудила денежную компенсацию у застройщика

Владимирским дольщикам удалось через суд добиться компенсации за просрочку при сдаче дома. В этом им помогло региональное управление Роспотребнадзора. Семья оформила договор участия в долевом строительстве с крупной владимирской компанией через ипотечный фонд. Все сроки были оговорены и зафиксированы в документах. Тем не менее ввод в эксплуатацию новостройки изрядно затянулся. Семья написала претензию сразу в две компании: застройщику и в фонд. В ответ получили довольно размытое пояснение, что, дескать, изначальный срок был указан неверно, в бумаги закралась техническая ошибка.

Дольщикам и строителям пришлось разбираться в суде.

— В случае нарушения предусмотренного договором срока передачи объекта долевого строительства застройщик уплачивает неустойку (пени) в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки, — пояснили в управлении Роспотребнадзора по Владимирской области.

Размер неустойки составил 260,2 тысячи рублей. Кроме того, специалисты управления Роспотребнадзора запросили компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч, так как потребители намучились доказывать застройщику и фонду свою правду. Но суд снизил моральный вред в два раза. Неустойку же обязал ответчиков выплатить в полном объеме. Решение Ленинского районного суда уже вступило в силу.

Как «Призыв» писал ранее, жительница Владимира отсудила у батутного центра компенсацию за травму. Во время прыжка ей неосторожно бросили мяч под ноги.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»