Сельскохозяйственная ярмарка развернется во Владимире

Жителям Владимира предлагают приобрести свежие овощи и фрукты непосредственно у производителей. В грядущую субботу, 28 сентября, ярмарка-выставка сельскохозяйственной продукции откроется на улице Василисина, в районе дома № 15. Работать она там будет в выходные дни до 27 октября. Торговать на ярмарке будут не только крупные сельхозпредприятия, но и фермеры, а также те, кто ведет личное подсобное хозяйство.

Ярмарка будет работать по выходным дням.

Сделать запасы на зиму в выходные дни можно будет и на ярмарках у гипермаркетов «Лента» и «Глобус». Их работа началась еще в минувшие выходные. Вся продукция проходит ветеринарный и фитосанитарный контроль специалистов Россельхознадзора и Центра ветеринарии Владимирской области.

Ранее «Призыв» сообщал, что ритейлеры ответили, почему игнорируют товары местных производителей.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»