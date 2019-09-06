Сбивший подростков водитель регулярно превышал скорость

Сбивший на «зебре» в Мелехово двоих подростков водитель «BMW» часто превышал скорость. Только за текущий год он более 10 раз привлекался к административной ответственности. Также в отношении него составлялись административные протоколы, например, за выезд на полосу встречного движения. После трагедии в отношении 22-летнего ковровчанина возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Виновник ДТП в Мелехово известен агрессивным вождением.

Доследственная проверка установила, что водитель автомобиля «BMW» двигался с нарушением скоростного режима, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области. Кроме того, он решил обогнать движущиеся впереди машины и выехал на встречку. Подъезжая к пешеходному переходу, лихач даже не попытался остановиться и убедиться в отсутствии пешеходов.

Страшное ДТП произошло вечером 4 сентября в поселке Мелехово Ковровского района. Водитель «BMW» сбил на «зебре» двух пешеходов – 13-летних мальчика и девочку. Получив тяжелейшие травмы, один из подростков скончался на месте происшествия, второй — в машине скорой помощи. Признаков алкогольного опьянения у водителя не установлено.

Ранее «Призыв» писал, что в поселке Мелехово объявлен в траур по погибшим подросткам. С детьми, которые стали очевидцами трагедии, работают психологи

Ольга Ефремова

Фото группы «Прослушано Ковров» в «ВКонтакте»