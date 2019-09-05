Сбивший подростков водитель был трезв

Водитель «BMW», насмерть задавивший двоих подростков на нерегулируемом пешеходном переходе в поселке Мелехово Ковровского района, по предварительным данным, был трезв. Судя по видеозаписи, которая широко распространилась в социальных сетях, виновник ДТП явно нарушил правила дорожного движения. Машина, летевшая на большой скорости по встречной полосе, не остановилась у пешеходного перехода, чтобы пропустить школьников. По факту случившегося проводится доследственная проверка.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщили «Призыву» в пресс-службе СУ СКР по Владимирской области, управление инициировало передачу материалов происшествия из полиции.

— Управление вышло с такой инициативой в связи с большим резонансом этого ДТП. Погибли двое подростков. Решение о передаче материалов дела примет прокуратура, — уточнили в ведомстве.

Ранее «Призыв» писал, что страшное ДТП произошло вчера около 19.50. 22-летний житель Коврова, управляя автомобилем «BMW», сбил на «зебре» двух пешеходов – 13-летних мальчика и девочку. Получив тяжелейшие травмы, один из подростков скончался на месте происшествия, второй — в машине скорой помощи.

Ольга Ефремова

Фото группы «Прослушано Ковров» в «ВКонтакте»