Сбившего подростков водителя отправили в СИЗО

Водителю автомобиля «BMW», сбившему на «зебре» в Мелехово двоих подростков, избрана мера пресечения. 22-летний ковровчанин заключен под стражу. Пока идет расследование, за решеткой ему предстоит провести два месяца, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.

Доследственная проверка установила, что водитель «BMW» двигался с нарушением скоростного режима.

Кроме того, виновник ДТП решил обогнать движущиеся впереди машины и выехал на встречку. Подъезжая к пешеходному переходу, лихач даже не попытался остановиться и убедиться в отсутствии пешеходов.

Страшное ДТП, в котором погибли двое подростков, 13-летние мальчик и девочка, произошло вечером 4 сентября. Признаков алкогольного опьянения у водителя не установлено. Однако виновник ДТП в Мелехово известен агрессивным вождением. Только за текущий год он более 10 раз привлекался к административной ответственности. Также на него составлялись административные протоколы, например, за выезд на полосу встречного движения.

Ранее «Призыв» писал, что в отношении ковровчанина возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Ольга Ефремова

Фото: readovka.by