Сбившего пенсионерку мотоциклиста до сих пор не нашли

Личность водителя, насмерть сбившего пенсионерку во Владимире, до сих пор не установлена. Смертельное ДТП произошло накануне около 16.00 на улице Гагарина. По предварительной информации, водитель мотоцикла сбил пожилую женщину, когда она переходила проезжую часть в неустановленном месте. Пешеход скончалась до прибытия бригады скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.

С места ДТП мотоциклист скрылся.

Сейчас мотоциклиста разыскивают сотрудники полиции. Всех, кто стал очевидцем происшествия или знает о местонахождении водителя, просят сообщить об этом в дежурную часть по телефонам 40-43-18, 32-64-05.

В социальных сетях появилось видео страшного ДТП. В комментариях к постам владимирцы утверждают, что мотоциклист несся по проезжей части на большой скорости на одном заднем колесе.

Ранее «Призыв» сообщал, что сбивший на «зебре» в Мелехово двоих подростков водитель «BMW» попросил прощения. Раскаяние виновника родители 13-летних школьников услышали по видеосвязи в областном суде.

Ольга Ефремова

Фото группы «Подслушано во Владимире»