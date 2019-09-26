Сбитая на парковке четырехлетняя девочка скончалась

Четырехлетняя девочка, попавшая под колеса машины в Муроме, скончалась. За судьбой малышки следили жители Владимирской области, надеясь, что с ней будет все хорошо. Однако чуда не случилось. Собранные денежные средства, которые должны были быть направлены на транспортировку малышки в Москву, пойдут на похороны. Об этом сообщает портал «Муром24».

Трагедия на парковке торгового центра «Лоцман» произошла 29 августа. Малышку сбил водитель автомобиля «Audi A6». Девочка бегала по площадке в отсутствии взрослых. С тяжелыми травмами головы она была госпитализирована в реанимацию детской областной больницы. Девочка находилась в критическом состоянии.

Спасти малышку врачи не смогли.

По словам водителя, он не заметил ребенка из-за стоявшего рядом «ГАЗа». Тем не менее, считают в ГИБДД, скорость «Audi A6» была приличной.

Ранее «Призыв» сообщал, что проверку случившегося проводят сотрудники ГИБДД и регионального управления Следственного комитета.

Ольга Ефремова

Фото: lenta.inform.kz