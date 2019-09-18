Самую красивую деревню объявят в октябре

Победителей конкурса «Самая красивая деревня» назовут в октябре, а не в конце сентября, как ожидалось ранее. Конкурсантам, а также всем тем, кто за них болеет, стоит набраться терпения. Сроки церемонии награждения победителей и лауреатов перенесли в связи с большим количеством заявок. Жюри планирует дополнительные выезды в населённые пункты.

В этом году на конкурс подано рекордное количество заявок – 95.

— В этом году почти сто населенных пунктов участвуют в конкурсе. Члены жюри детально изучают номинантов, объективно подходят к выставлению оценок в соответствии с рядом критериев. Учитывая высокую конкуренцию, оргкомитет принял решение провести дополнительные выезды по поселкам, деревням и селам. Просим участников набраться терпения и подождать до первых чисел октября, когда состоится торжественная церемония награждения, — отметил региональный координатор проекта «Российское село», сопредседатель жюри конкурса Айтуган Текегалиев.

Ранее «Призыв» сообщал, что онлайн-голосование за самую красивую деревню Владимирской области завершено. В каждой номинации определены свои лидеры.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»