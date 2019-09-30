Самокатчики угрожают прохожим. Их хотят разделить

Самокатчики и электровелосипедисты, лихо рассекающие по тротуарам и дорогам, всё больше раздражают традиционных участников движения. Всё же скорости, на которых они движутся, довольно большие, совершаемые ими манёвры — опасные, а приструнить их довольно сложно: формально они всего лишь пешеходы. Владимирская мэрия готова инициировать принятие изменений в Административный кодекс с тем, чтобы приравнять самокатчиков и иже с ними к владельцам транспортных средств.

Депутаты горсовета поддержали эту идею. Они вместе с коллегами из мэрии составят обращение в Законодательное Собрание области. Если там согласятся с доводами владимирцев, то сформируют законодательную инициативу в Государственную Думу России о принятии поправок в Кодекс об административных правонарушениях РФ.

Во Владимире в 2019 году произошло 5 аварий с участием велосипедов и самокатов, которыми управляли дети

В ГИБДД более всего опасаются за юных водителей электросамокатов и электровелосипедов. Инспекторы уверены, что, в первую очередь, требуется проводить больше бесед с родителями, покупающими и доверяющими столь опасную технику своим детям. Очень многие взрослые забывают, что вместе с дорогостоящим подарком нужно провести тренинг по знаниям правил дорожного движения.

Александр Новиков считает, что правилам дорожного движения необходимо больше уделять внимания в школах. Вводить повсеместно не только кружки по шахматам и самбо, но и занятия по правилам безопасного поведения на дорогах. Инспекторы готовы выходить в школы по приглашению («Призыв» сообщал ранее, что в сентябре ГИБДД провело неделю безопасности дорожного движения).

— Управляет транспортным средством не руль, а голова. Именно водитель отвечает за безопасность свою и окружающих, — считает жительница областного центра Яна Брагина. — Когда я еду на самокате, я сама концентрация. В фокусе дорога, поребрики, другие участники дорожного движения. Я езжу по пешеходным дорожкам, по тому маршруту, по которому до этого много ходила пешком, иначе есть опасность наехать на препятствие, заехать в тупик двора и так далее.

Яна Брагина давно мечтала купить электросамокат. Советовалась с семьей, близкими, взвешивала все за и против. Максимальная скорость этой техники — 20 километров в час. На своем самокате Яна возит 4-летнюю дочку. Шлем всегда надевает. Правила поведения на дороге — отдельная тема для разговоров с обеими дочками.

Яна уверена, что самый безопасный путь – ровная, хорошая и тихая дорога. Такие пролегают по улицам Горького, Балакирева, Чайковского, со стороны ВлГУ, по Октябрьскому проспекту и улице Мира — по стороне, противоположной «Белому дому». Правила безопасности она формулирует таким образом:

1. Хочется трюкачить и получать удовольствие от скорости и покатушек — вперёд в парк, в специально отведенные места.

2. Хочешь гарантированно и спокойно доехать до нужного места, включай голову, режим «внимание и ответственность».

3. Выбирай знакомый маршрут.

4. Оценивай ситуацию: кругом много пешеходов — лучше спешиться.