С работой ФСБ можно познакомиться в музее

Выставку о борьбе с терроризмом открыли УФСБ и музей Ковровского района. Она приурочена к Дню солидарности в борьбе с терроризмом — в память о трагических событиях, произошедших 1-3 сентября 2004 года в городе Беслане. Тогда погибли более 300 человек, в основном женщины и дети. На выставке «Избавить мир, планету от чумы» представлены уникальные экспонаты, связанные с проведением контртеррористических мероприятий.

Посетители могут узнать о первой в истории СССР операции по освобождению заложников. В 1981 году в городе Сарапуле (Удмуртская АССР) два вооруженных солдата-дезертира взяли в заложники 25 десятиклассников местной школы. Есть экспонаты, рассказывающие о событиях 1-4 декабря 1988 года — захвате группой уголовников-наркоманов учащихся 4-го класса и учительницы школы № 42 г. Орджоникидзе (ныне г. Владикавказ). Операция по освобождению заложников именовалась «Гром». Ради спасения жизней заложников, террористам позволили вылететь в Израиль, откуда местные власти этапировали преступников обратно в СССР. Об этом сюжете в 1990-м был снят художественный фильм «Взбесившийся автобус». Руководил операцией заместитель председателя КГБ СССР генерал-лейтенант Виталий Пономарев, в 1974-1981 гг. занимавший пост начальника УКГБ по Владимирской области.

На выставке дана информация о попытках проведения терактов и их пресечении во Владимирской области

Напряжённые события в нашем регионе произошли в октябре 1994 года. Тогда группа сотрудников УФСК и УВД Владимирской области предотвратила угрозу массового отравления жителей Владимира. Злоумышленники вымогали миллион долларов, угрожая отравить городскую водопроводную сеть. К записке с требованиями приложили склянку с ядовитым веществом. Группу задержали. Это оказались молодые люди, промышлявшие и другими преступлениями – грабежами, кражами…

Есть экспонаты о контртеррористической операции в городе Кольчугино весной 2019 года, когда в одном из частных домов после перестрелки были уничтожены два боевика

Кроме уникальных фотографий и документов из фондов музея УФСБ по Владимирской области, на выставке представлены парадно-выходной мундир генерал-майора Бориса Петровича Соловьева, начальника КГУ Удмуртской ССР и УКГБ по Тульской области (1987-1991), награжденного орденом Красной Звезды за бескровное освобождение заложников и захват террористов в Сарапуле в 1981 году. Б. П. Соловьев в молодости трудился на Владимирском тракторном заводе, потом занимал должности первого секретаря Владимирского горкома и обкома ВЛКСМ, начальника отдела в УКГБ по Владимирской области. После выхода в отставку жил во Владимире, где и скончался в 2012 году.

На выставке представлено штурмовое обмундирование бойца формирования специального назначения, а также «трофеи» сотрудников ФСБ, изъятые ими у террористов, в том числе ручной противотанковый гранатомет (РПГ). Интерес представляет образец парализующего оружия сотрудников КГБ «Фиалка-М», выпущенного для борьбы с потенциальными террористами и экстремистами в канун Олимпиады 1980 года в Москве. Посетители выставки могут познакомиться и с детскими рисунками на тему борьбы с терроризмом – победителями регионального конкурса, прошедшего в 2018 году во Владимире по инициативе областного УФСБ. Выставка (6+) будет работать в музее Ковровского района до начала декабря.

Николай Фролов

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