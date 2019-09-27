Рысей из нелегального вольера выпустили в тайгу

Диких кошек из центра реабилитации, расположенного во Владимирской области, выпустили в сибирскую тайгу. Теперь рыси будут жить на территории заказника «Позарым». Самец и самка, уже взрослые особи. Физически они здоровы, но к естественным условиям обитания приспособлены не были. Родились звери в неволе в Красноярске. Их воспитывали как домашних питомцев, а потом хозяева от хищников отказались. Так они оказались на территории нашего региона. Теперь рысей передали в Хакасию.

— Рыси перенесли транспортировку без проблем. До Абакана мы перевозили животных спецбортом по воздуху, потом их пересадили в клетки и доставили до нас на автомобиле, — рассказал «Призыву» сотрудник заказника «Позарым». — В дороге рыси отдыхали, никаких проблем не было. Их уже выпустили в естественную среду обитания.

Сейчас, кроме рысей, доставленных из нашего региона, в заказнике проживает взрослая особь. Дикие кошки должны установить контакт. Сотрудники «Позарыма» отмечают, что к моменту выпуска животные научились самостоятельно охотиться. Они уже добыли куропаток, кроликов и даже молодого оленя.

За адаптацией хищников внимательно следят не только ученые, но и режиссер из Шотландии.

Гордон Бьюкенен снимает передачу о диких животных. Он отследил путь рысей из Владимирской области в Хакасию. Работал на территории центра реабилитации. Премьера документального фильма намечена на декабрь этого года.

Судя по всему, речь идет о центре реабилитации под Киржачом. Там осталось еще четыре дикие кошки. Они проживают в вольере. Несмотря на то, что содержат их в полувольных условиях из самых гуманных побуждений – чтобы адаптировать к дикой природе, деятельность центра полулегальна. Хозяину вольера нужно просто оформить документы. Ранее «Призыв» сообщал, что прокуратура уже возбудила административное дело.

Полина Тарбеева

Фото: zapovednik-khakassky.ru