Рыбак обнаружил на Чёрном озере два трупа

Жители Покрова шокированы трагедией, которая произошла на Чёрном озере. В одном из самых живописных мест Владимирской области были обнаружены два трупа. Тела мужчины и женщины заметил местный рыбак. Мужчина сообщил о страшной находке в правоохранительные органы. Сейчас устанавливаются личности погибших.

— Чёрное озеро — красивое место, на котором часто отдыхают не только местные жители, но и приезжие из Подмосковья. Поэтому мы можем предположить, информация, конечно, пока неточная, что погибшие не были жителями Владимирской области. Тем более что, по предварительной версии, в сводках не проходила информация о пропаже двух человек, — пояснила «Призыву» представитель СУ СК РФ по Владимирской области Ирина Минина.

Личности погибших устанавливаются.

По словам Ирины Мининой, говорить о криминальном характере произошедшего рано. Не исключено, что люди решили просто искупаться, но что-то пошло не так. По предварительным выводам, которые уже сделали специалисты, трагедия произошла 2-3 дня назад. У погибших нет признаков насильственной смерти. Зато ощущается устойчивый запах алкоголя. По факту произошедшего проводится расследование.

Первыми о трагедии на Чёрном озере сообщили в популярном паблике «Сплетни»| г. Покров «. Там же сегодня опубликовали приметы погибших.





В комментариях под новостью жители Покрова пишут, что на месте трагедии много штырей от моста. Люди могли просто нырнуть и напороться на металлический предмет. Экспертам еще предстоит установить хронологию событий.

Ранее «Призыв» сообщал, что в мае этого года во Владимире утонули двое мужчин. Трагедия произошла на реке Клязьме в районе ТЭЦ. Трупы мужчины обнаружил рыбак, о своей находке он сразу же сообщил спасателям.

Полина Тарбеева

Фото: zeloopt.ru