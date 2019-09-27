«Русь» отметит 45-летие грандиозным концертом

Визитная карточка Владимирской области — прославленный коллектив «Русь» отмечает свое 45-летие. Грандиозный праздничный концерт, приуроченный к юбилею, состоится завтра, 28 сентября, на сцене областной филармонии. Поклонники коллектива смогут вновь насладиться лучшими номерами, а также оценить новые произведения хореографического и вокального искусства. В концерте также примет участие ансамбль казачьей песни «Криница».

— Публику ждет невероятно красочное и по-настоящему праздничное действо! – заверяют в областной филармонии. — Начало концерта в 18.00.

Ансамбль «Русь» носит имя Михаила Фирсова – заслуженного деятеля искусств РФ, лауреата государственной премии, под руководством которого в течение 20 лет оттачивалось мастерство и формировалось уникальное лицо творческого коллектива. С 2007 года, после смерти первого руководителя, ансамбль возглавляет заслуженный артист России Николай Литвинов.

В репертуаре коллектива несколько программ, пользующихся огромной популярностью.

В зависимости от времени года артисты готовы предложить зрителю программы «Русское Рождество», «Широкая Масленица», «Русская свадьба», «Купальская ночь», в которых нынешнее поколение может посмотреть, как в старину наши предки отмечали праздники. Есть у «Руси» и особая программа, посвященная Великой Отечественной войне, — «От Москвы до Бреста». Ансамбль активно ездит на гастроли. Встречают их как родных по всей России. А еще таланту и мастерству владимирских артистов рукоплескали в десятках стран мира.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимире пройдут гастроли Крымского академического русского драматического театра им. М. Горького (КАРДТ). Старейший театр юга России привез 7 своих лучших спектаклей.

Ольга Ефремова

Фото предоставлено пресс-службой областной филармонии