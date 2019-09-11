Руководитель контрактной службы ГБУЗ ВО «Областная клиническая больница» привлечен к административной ответственности в виде штрафа за нарушение законодательства о закупках

Заместитель руководителя Владимирского УФАС России рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении руководителя контрактной службы отдела контрактной службы ГБУЗ ВО «Областная клиническая больница» по признакам нарушения предусмотренного частью 4.2 статьи 7.30 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

В августе 2018 года руководителем контрактной службы отдела контрактной службы ГБУЗ ВО «Областная клиническая больница»была утверждена документация о проведении электронного аукциона на поставку дизельной электростанции на шасси для нужд ГБУЗ ВО «Областная клиническая больница» с нарушениями требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок (по позиции 42 приложения к информационной карте аукционной документации отсутствовало разъяснение правильного толкования параметра «самовозбуждение (аналог AREP)». Так же в данном пункте отсутствовало указание на требуемое значение данного параметра).

Рассмотрев материалы дела, заместитель руководителя Владимирского УФАС России признал виновным главного врача ГБУЗ ВО «Муромский родильный дом» в совершении административного правонарушения и привлек его к административной ответственности за нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок в виде административного штрафа в размере 3 000 рублей в доход бюджета.