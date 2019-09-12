Руководитель контрактной службы администрации Меленковского района Владимирской области привлечена к административной ответственности

Заместитель руководителя Владимирского УФАС России рассмотрел дело, возбужденное по инициативе Владимирского УФАС России в отношении должностного лица – руководителя контрактной службы администрации Меленковского района Владимирской области.

Ранее было выявлено, что руководителем контрактной службы утверждена документация электронного аукциона с нарушением, а именно установлены дополнительные требования к участникам закупки в соответствии с недействующей редакцией Постановления Правительства РФ от 04.02.2015 № 99.

Таким образом, в действиях должностного лица установлен состав административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 4.2 статьи 7.30 КоАП.

Рассмотрев материалы дела, заместитель руководителя Владимирского УФАС России признал должностное лицо – руководителя контрактной службы администрации Меленковского района Владимирской области виновной в совершении административного правонарушения и привлек к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 3 000 рублей в доход бюджета.