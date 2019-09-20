«Ростелеком» подвел итоги «Открытых кинопоказов» во Владимире

«Ростелеком» подвёл итоги седьмого сезона кинопоказов[1] под открытым небом во Владимире. Компания установила на Никитском бульваре три точки Wi-Fi, что позволило обеспечить организаторов и гостей праздника доступом в интернет на скорости до 100 Мбит/с.

С мая по сентябрь две тысячи зрителей посмотрели под открытым небом семь художественных фильмов. Самой популярной стала картина «Солдатик», собравшая более 500 кинолюбителей. Перед началом показов гостей ожидала развлекательная программа, концерты, розыгрыши и мастер-классы.

Ольга Молева, начальник управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации г. Владимира:

«Ежегодно на центральной площадке города владимирцев ждут летние «Открытые кинопоказы». В 2019 году семь художественных фильмов посмотрели под открытым небом более двух тысяч человек. Благодаря этому событию летние вечера горожан стали ярче. Мы благодарим компанию «Ростелеком» за оказанное содействие и многолетнюю дружбу!»

Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:

«Сезон открытых кинопоказов-2019 подошел к концу. Погодные условия не всегда позволяли зрителям собираться вместе, но семь интереснейших фильмов мы все же успели показать. Мы рады, что владимирцы смогли приятно провести время всей семьей и заодно зарядиться позитивом. Если честно, жаль расставаться до следующего сезона. Однако это не повод отчаиваться: абоненты «Интерактивного ТВ» от «Ростелекома» всегда могут выбрать кино на свой вкус из богатой фильмотеки раздела «Видео по запросу». То, что вы давно хотели посмотреть, теперь доступно в удобное время у вас дома».

«Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» – это цифровая витрина с теле-видеоконтентом высокого качества. Абонентам сервиса доступен широкий набор опций: «Управление просмотром», «Видеопрокат», «Родительский контроль», «Мультискрин» и «Мультирум». C помощью «Управления просмотром» пользователь может ставить эфир на паузу, записывать трансляции, перематывать программы, а также пользоваться архивом телеконтента. А опция «Мультирум» дает возможность смотреть программы сразу на нескольких экранах. Например, можно начать смотреть кино по телевизору, а закончить на ноутбуке или планшете.

[1] Открытые кинопоказы организованы ПАО «Ростелеком и Управлением по делам молодежи администрации города Владимира и прошли в седьмой раз подряд. Бесплатные просмотры фильмов под открытым небом, на зеленых газонах Никитского бульвара стали популярными для владимирцев всех возрастов.