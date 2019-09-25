«Ростелеком» назвал самые популярные точки Wi-Fi во Владимире

«Ростелеком» в рамках программы «Безопасный город» установил во Владимире семь базовых станций бесплатного Wi-Fi[1], обеспечивающих беспроводное подключение на скорости до 10 Мбит/с. Проект реализован на базе коммерческого сервиса компании «Управляемый Wi-Fi», который предназначен для торговых центров, массовых мероприятий, где необходимо подключить одновременно большое количество пользователей.

Наиболее популярной оказалась точка на проспекте Ленина, около памятника Д. Левитану: там люди провели за лето более 74 тысяч сессий и скачали почти 1 ТБ информации. «Серебро» – у точки на Соборной площади: абоненты воспользовались Wi-Fi 35 тысяч раз и скачали 700 ГБ. «Бронзу» разделили пользователи пешеходной улицы Георгиевской и Никитского сквера. На этих точках посетители выходили в интернет более 12 тысяч раз и скачали более 350 ГБ информации.

Павел Шатохин, директор филиала во Владимирской и Ивановской областях ПАО «Ростелеком»:

«Мы привыкли всегда быть на связи, искать в сети необходимую информацию, делиться впечатлениями онлайн. Подтверждение тому – ежегодный рост трафика наших семи бесплатных точек Wi-Fi. Не только горожане уже хорошо знают их расположение, но и гости Владимира с удовольствием общаются и работают благодаря сети передачи данных от «Ростелекома». Ежедневно с каждой точки выходит в Сеть до восьмисот человек. Только за три летних месяца абоненты посетили Всемирную паутину более ста пятидесяти тысяч раз и скачали свыше трех ТБ информации. Беспроводные сети любой топологии мы строим на базе сервиса «Управляемый Wi-Fi». Он позволяет организовать бесшовный интернет как в небольшом офисе, так и в крупном торговом центре».

«Управляемый Wi-Fi» от «Ростелекома» – это услуга беспроводного доступа в интернет, которая предоставляет абоненту массу возможностей для настройки и управления сетью. Например, настройка владельцем сети приветственной страницы, чтобы сообщать посетителям об акциях. Пользователь также получает возможность собирать и анализировать статистику: с каких устройств люди выходили в Сеть, где дольше всего задержались и прочее. Настройки легко меняются в личном кабинете. Сервис гарантирует полное соблюдение российского законодательства в части авторизации. Подробное описание решения и условия подключения можно найти на сайте компании или в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома».

[1] Точки располагаются на Козловом валу, Георгиевской и Соборной площадях, проспекте Ленина (около памятника Левитану), Спортивной площадке на улице Балакирева, на Никитском бульваре и парковке у Вокзального спуска.