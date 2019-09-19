Рост стоимости школьного питания отразился на меню

На тарелках учеников владимирских школ прибыло. После подорожания питания завтраки и обеды стали разнообразнее. Прибавились порции, появились фрукты и соки. Об этом депутатам горсовета рассказали руководители муниципальных комбинатов питания, которые обслуживают школьные столовые. Именно депутаты приняли такое непопулярное среди родителей школьников решение как увеличение стоимости завтраков до 40 рублей и обедов до 50 рублей. А заодно и отменили бесплатные завтраки в начальной школе, которые существовали много лет. После множества дискуссий и встреч с родителями цену завтрака скинули, утвердив компенсацию в размере 20 рублей. Но только для начальной школы.

Диалог главы города Ольги Деевой и директора комбината питания «Школьный» Надежды Зайцевой:

О.Д. — В конце года, когда обсуждали повышение цен на питание, говорили о замене сосисок и сарделек на 1-2 тефтельки. Получилось?

Н.З. — На 30 рублей у нас не получалось той порции, которая полагалась ребенку. Поэтому котлета стала не 50, а 60 граммов, сосиска — не 60, а 80 граммов. В дни, когда более-менее подешевле набор продуктов, то даются дополнительно фрукты, соки. Родители это замечают.

О.Д. — То есть изменения все равно есть. Увеличение порций. И по ассортименту можете выбрать.



Представители школьных комбинатов питания посещают родительские собрания, устраивают дни открытых дверей в столовых для родителей. Все ради того, чтобы повысить посещаемость. Чем дети становятся старше, тем реже они соглашаются на горячее питание.

Комбинаты питания стараются заинтересовать школьников меню.



Именно поэтому комбинаты питания ввели полдники и дополнительные завтраки с другим набором блюд, чтобы заинтересовать детей. Как рассказывает директор комбината питания «Сунгирь» Анна Романенко, для современных деток даже запеканку с печенькой подают, чтобы полезное сочетать со вкусным.

Диалог депутата горсовета Дмитрия Осипова и директора комбината питания «Школьный» Надежды Зайцевой:

Н.З. — Мы стараемся вообще уйти от продажи кондитерских изделий. В новых санитарных правилах это будет введено.

Заменять стараемся на нашу собственную продукцию. На салаты. В школах № 23, 37, 39 введены дополнительные вторые блюда. Для старшеклассников, для замены кондитерских.

Д.О. — Не надо никаких «сникерсов» и чипсов в буфетах. Это очень вредно для детского организма. Конечно, надо заменить пастилой, зефиром. И родители были бы очень довольны.



Как «Призыв» сообщал ранее, администрация уверяет, что жалоб от родителей на качество питания в школах Владимира нет.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыв»