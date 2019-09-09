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Рокеры из Владимира устроили концерт на съемках сериала «Динозавр»

Съемки проходили во Владимире и Суздале

Владимирская рок-группа «PitStop» устроила пусть и короткий, но самый настоящий концерт на съемках сериала «Динозавр». Во втором сезоне остросюжетной комедии музыканты сыграли самих себя и исполнили свою песню. Лидер группы Олег Беспалов сыграл бывшего авторитета, завязавшего с преступностью и ушедшего в музыку.

Отыграли концерт. Правда, совсем немного — сорок секунд. Зато как толпа ликовала, как фаны отрывались — эх! А какие люди пришли! Два народных артиста: Андрей Сергеевич Смирнов и Александр Васильевич Панкратов-Чёрный, — рассказал Олег Беспалов.

Принять участие в съемке фильма могли все желающие. Помимо обычных горожан, которых набирали в массовку, роли в сериале получили и владимирские актеры.

Фото Валерии Емельяновой

В сериале я играю гувернантку. Сюжет раскрывать не буду, скажу одно — моя героиня становится свидетельницей преступления, — рассказала «Призыву» актриса Валерия Емельянова. — Было несколько съемочных дней. За это время удалось поработать на одной площадке с Александром Олешко, Валерием Бариновым, Галиной Павловой и, конечно, Александром Панкратовым-Черным. Он — настоящий профессионал, но при этом простой и очень общительный человек!

Фотографией с Александром Панкратовым-Черным поделился еще один владимирский актёр Александр Аладышев, который также принял участие в съемках.

Фото из личного архива Александра Аладышева

Сцены второго сезона остросюжетной комедии «Динозавр» снимались в Суздале и Владимире. Съемочная группа работала все минувшие выходные. Очевидцами процесса стали случайные прохожие. Как рассказал «Призыву» владимирец Семен Корнеев, актеров он заметил на проспекте Ленина.

Сначала подумал, что просто пробка на дороге. Потом вижу съемочный процесс. Не удержался и запечатлел увиденное на камеру смартфона, — пояснил Семен.

Второй сезон сериала снимали во Владимире и Суздале.

Первый сезон остросюжетной комедии с успехом прошел на телеканале НТВ. Сериал рассказывает историю «медвежатника» Семёна Бабушкина, который большую часть своей жизни провел в местах не столь отдаленных, но сбежал из тюрьмы, потому что узнал, что у него на свободе есть сын и внучка. Главные роли в сериале сыграют Андрей Смирнов и Александр Панкратов-Чёрный.

Ранее «Призыв» сообщал, что жители и гости Суздаля на съемках сериала «Динозавр» смогли увидеть известного актера Александра Панкратова-Чёрного. Народный артист сидел за рулем автомобиля «УАЗ».

Ольга Ефремова 

Фото: rockpitstop.ru

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