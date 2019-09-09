Рокеры из Владимира устроили концерт на съемках сериала «Динозавр»

Владимирская рок-группа «PitStop» устроила пусть и короткий, но самый настоящий концерт на съемках сериала «Динозавр». Во втором сезоне остросюжетной комедии музыканты сыграли самих себя и исполнили свою песню. Лидер группы Олег Беспалов сыграл бывшего авторитета, завязавшего с преступностью и ушедшего в музыку.

— Отыграли концерт. Правда, совсем немного — сорок секунд. Зато как толпа ликовала, как фаны отрывались — эх! А какие люди пришли! Два народных артиста: Андрей Сергеевич Смирнов и Александр Васильевич Панкратов-Чёрный, — рассказал Олег Беспалов.

Принять участие в съемке фильма могли все желающие. Помимо обычных горожан, которых набирали в массовку, роли в сериале получили и владимирские актеры.

— В сериале я играю гувернантку. Сюжет раскрывать не буду, скажу одно — моя героиня становится свидетельницей преступления, — рассказала «Призыву» актриса Валерия Емельянова. — Было несколько съемочных дней. За это время удалось поработать на одной площадке с Александром Олешко, Валерием Бариновым, Галиной Павловой и, конечно, Александром Панкратовым-Черным. Он — настоящий профессионал, но при этом простой и очень общительный человек!

Фотографией с Александром Панкратовым-Черным поделился еще один владимирский актёр Александр Аладышев, который также принял участие в съемках.

Сцены второго сезона остросюжетной комедии «Динозавр» снимались в Суздале и Владимире. Съемочная группа работала все минувшие выходные. Очевидцами процесса стали случайные прохожие. Как рассказал «Призыву» владимирец Семен Корнеев, актеров он заметил на проспекте Ленина.

— Сначала подумал, что просто пробка на дороге. Потом вижу съемочный процесс. Не удержался и запечатлел увиденное на камеру смартфона, — пояснил Семен.

Второй сезон сериала снимали во Владимире и Суздале.

Первый сезон остросюжетной комедии с успехом прошел на телеканале НТВ. Сериал рассказывает историю «медвежатника» Семёна Бабушкина, который большую часть своей жизни провел в местах не столь отдаленных, но сбежал из тюрьмы, потому что узнал, что у него на свободе есть сын и внучка. Главные роли в сериале сыграют Андрей Смирнов и Александр Панкратов-Чёрный.

Ранее «Призыв» сообщал, что жители и гости Суздаля на съемках сериала «Динозавр» смогли увидеть известного актера Александра Панкратова-Чёрного. Народный артист сидел за рулем автомобиля «УАЗ».

Ольга Ефремова

Фото: rockpitstop.ru