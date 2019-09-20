Родителям школьников показали меню столовой

Пудинг творожный с джемом, рулет картофельный с мясом, борщ с фасолью, кисель плодовоягодный, котлета из говядины. На суд родителей 43 школы представили блюда двухнедельного меню. Мамы и бабушки смогли лично проверить, чем кормят детей в столовой на завтрак и обед. — Меню мы разрабатываем сами на основании документа, утверждённого главным санитарным врачом России. Для двух возрастных групп от 7 до 10 и с 11 до 18-ти лет. Здесь есть все требования, в том числе обязательное соотношение белков, жиров и углеводов. Контролирует нашу работу Роспотребнадзор, — рассказала Надежда Зайцева, директор МУП КП «Школьный». — Поставщики у нас проходят отбор по конкурсу. Мы размещаем на электронной площадке список всего необходимого: муку, колбасу, хлеб, мясо и так далее. И выбираем опытных поставщиков. Мясо, овощи, молочку нам поставляют из Владимирской области, с фермерских хозяйств. Колбасные изделия, сосиски – все от местных производителей. Хлеб, наш владимирский.

Комбинат питания «Школьный» обслуживает 20 школ Ленинского района.

Сейчас за завтраки в школе родители платят 20 рублей в день, за обеды – 50 рублей. Представители родительского комитета одобрили меню, сказав, что за такие деньги – это достойное питание для детей. Но непопулярные продукты можно и убрать, считают мамы. — Вот рыбную котлету дети не любят, её бы вообще тогда из меню убрать. Если все дети подойдут к буфету и попросят заменить им котлеты? Очень понравилась творожная запеканка, чувствуется натуральный творог, как раньше делали. Рис рассыпчатый, не переваренный, как было в мои школьные годы. Пюре фруктовое вкусное, я думаю дети его любят, — поделилась впечатлениями с «Призывом» Дарья, мама четвероклассницы.

— Меню, я считаю составлено разнообразное. На мой, поварской вкус. У меня внуку очень нравится еда вся. На мой взгляд можно было бы в меню побольше салатов добавить: из капусты, моркови, свёклы, — посоветовала Надежда Александровна, бабушка второклассника. Если говорить про рейтинг нелюбимых блюд, у детей это рыбная котлета, каша и какао. Повара пытаются ребят уговорить, объясняют, что этот напиток – шоколад в горячем виде. Но школьников не проведёшь. Чистые тарелки отдают дети с 5 по 11 классы, рассказывают работники школьной столовой, ученики младших классов более привередливы. Бывает, что съедят половину, либо вообще не притронутся к еде. Малыши чаще остальных бегают в буфет.

— Маленьких видимо бабушки балуют. Они могут себя позволить и большие шоколадки, чай. Это уже после завтрака они сюда заглядывают. Им просто хочется почувствовать себя взрослыми, самому купить, посчитать денежки. Практикуют знания по математике у нас в столовой, — улыбается Надежда Колотилова, повар школьной столовой.

За завтраки в школе родители платят 20 рублей в день, за обеды – 50 рублей.

Комбинат питания привозит школьникам свои пироги из кондитерского цеха. Цены очень демократичные 5-7 рублей за штуку. Дети любят пироги с картошкой и капустой. Но перекусы уместны лишь после основного блюда, говорит руководство школы. Для того, чтобы дети нормально питались родителям 43 школы предложили заранее собирать деньги на завтраки и обеды, потому что дети начали «экономить» на полезной пище.

— У нас самая главная проблема, что несмотря на свежее, разнообразное, вкусное, горячее питание, дети перестали ходить в столовую и покупают в буфете перекусы — шоколадные батончики, печенье, пакетированные соки. А это плохо влияет на их здоровье. Из-за нарушения работы желудочно-кишечного тракты у детей могут возникнуть гастриты. У второклассников по 5 уроков в день. Конечно же мы хотим, чтобы они кушали в школе, — говорит директор школы Наталья Латышева. – Мы провели собственное расследование. Дети берегут деньги на магазинные сладости, чипсы. Экономят на завтраках. Мы с родителями договорились заранее сбирать с них деньги на питание. На уровне управления образования внесли изменения, говорят в школе. Это касается учащихся второй смены. Дети 3-4 классов, приходя в обед в школьную столовую не хотят есть завтраки, как было предусмотрено ранее. Теперь после согласования с горадминистрацией и родителями ученики имеют право заказывать себе обеды. Особое внимание в школьных столовых уделяют детям, больным сахарным диабетом, и аллергикам. О наличии таких учеников в классе в столовую сообщает учитель, им готовят отдельные блюда с учётом диеты. Сок заменят на минеральную воду, рис на гречку. Например, у некоторых бывает аллергия на рыбу. В таких случаях рыбную котлету им заменят на мясную.