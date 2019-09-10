Родителей обязали платить за детей, которые не ходят в сад

Родителей Петушинского района обязали платить за детей, которые не посещают детский сад без медицинской справки. Мамам и папам предложили подписать дополнительное соглашение с дошкольными учреждениями. Однако новое постановление местных властей понравилось не всем. Недовольные готовы оспорить документ. Активисты уже создали петицию на имя губернатора области.
— Если ребенок не пришел в садик, значит, его снимают с питания, соответственно, образовательное учреждение расходы не несет. Из этого следует, что требование со стороны детсада к родителям оплатить питание ребенка в случае его непосещения учреждения является незаконным, — говорится в распространенном заявлении.
Родители говорят, что теперь с сентября по май они могут оставить здорового ребенка дома бесплатно в совокупности только на десять дней. Если малыш отсутствует дольше, нужна либо справка от врача, либо придется заплатить за посещение детского сада. Цена вопроса — 123 рубля за день. При этом неважно, что малыш это время провел с мамой, папой или бабушкой.
— Раньше я могла предупредить, что мой ребенок на день останется дома, нас снимали с питания, и мы ничего не платили. Сейчас по такой схеме можно действовать только 10 раз за 9 месяцев. А если приехали родственники и ты хочешь, чтобы малыш с ними общался? Или у малыша небольшие сопли, и смысла идти в больницу нет? Дольше в очереди простоишь, еще больше инфекций подцепишь, — пояснила «Призыву» жительница Покрова Маргарита Фролова. — Нам об этом рассказали на собрании. Не все поняли, что это за документ, и подписали. А сейчас, когда внимательно прочитали постановление, возникает много вопросов.
Жители Петушинского района говорят, что они будут отстаивать свои права. Родители готовы объединиться. Сегодня в популярном городском паблике «Сплетни г. Покров» появился призыв прийти подписать петицию.
— Мой муж готовит письма в прокуратуру и Министерство образования. Почему мы должны платить за дни, в которые не посещаем детский сад, — говорит Елена Суслова из Покрова. — Если ребенка нет в дошкольном учреждении, кто будет есть его продукты, за кого мы заплатим?
Однако местные чиновники уверяют, родители их просто не услышали.
Все дело не в продуктах питания, а в подушевом финансировании дошкольного учреждения. По статистике, именно в Петушинском районе дети чаще всего остаются дома. Многие мамы и папы работают посменно, порой им просто удобно оставлять малыша дома. А это неправильно, поясняют представители районной администрации. И дело не только в деньгах, но и в образовательных программах. Почему в школы дети ходят, а в садик нет?
— У нас очень простые требования: если болеете, принесите справку. Кроме того, если есть желание забрать ребенка из детского сада, например, на месяц, а потом вернуть, надо написать заявление на имя заведующей. А просто так, то ходить, то нет, нельзя. Есть нормативные документы, которые надо выполнять. Воспитатель работает на полную ставку, если в группе определенное количество малышей, — пояснила «Призыву» начальник управления образования Петушинского района Елена Коробко. — Кроме того, мы не отменяем возврат средств. Так, за первого малыша родителям вернут 20% средств, а за второго уже 50%. Поэтому речь идет не о таких больших деньгах. Но дети посещают дошкольное учреждение и получают знания.
По словам чиновников Петушинской райадминистрации, в своей работе они опираются на опыт коллег из Кольчугино. Там аналогичное постановление пытались оспорить в суде, но власти выиграли процесс. Уже сегодня представитель управления образования лично отправится в детский садик, в котором родители собирают подписи под петицией. Если встреча ни к чему не приведет, не исключено, что мамы и папы дойдут до прокуратуры. «Призыв» уже обратился в департамент образования Владимирской области с просьбой прояснить ситуацию. Мы будет следить за развитием событий.
Полина Тарбеева
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