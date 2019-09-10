Родителей обязали платить за детей, которые не ходят в сад

Родителей Петушинского района обязали платить за детей, которые не посещают детский сад без медицинской справки. Мамам и папам предложили подписать дополнительное соглашение с дошкольными учреждениями. Однако новое постановление местных властей понравилось не всем. Недовольные готовы оспорить документ. Активисты уже создали петицию на имя губернатора области.

— Если ребенок не пришел в садик, значит, его снимают с питания, соответственно, образовательное учреждение расходы не несет. Из этого следует, что требование со стороны детсада к родителям оплатить питание ребенка в случае его непосещения учреждения является незаконным, — говорится в распространенном заявлении.

Родители говорят, что теперь с сентября по май они могут оставить здорового ребенка дома бесплатно в совокупности только на десять дней. Если малыш отсутствует дольше, нужна либо справка от врача, либо придется заплатить за посещение детского сада. Цена вопроса — 123 рубля за день. При этом неважно, что малыш это время провел с мамой, папой или бабушкой.

— Раньше я могла предупредить, что мой ребенок на день останется дома, нас снимали с питания, и мы ничего не платили. Сейчас по такой схеме можно действовать только 10 раз за 9 месяцев. А если приехали родственники и ты хочешь, чтобы малыш с ними общался? Или у малыша небольшие сопли, и смысла идти в больницу нет? Дольше в очереди простоишь, еще больше инфекций подцепишь, — пояснила «Призыву» жительница Покрова Маргарита Фролова. — Нам об этом рассказали на собрании. Не все поняли, что это за документ, и подписали. А сейчас, когда внимательно прочитали постановление, возникает много вопросов.

Жители Петушинского района говорят, что они будут отстаивать свои права. Родители готовы объединиться. Сегодня в популярном городском паблике «Сплетни г. Покров» появился призыв прийти подписать петицию.

— Мой муж готовит письма в прокуратуру и Министерство образования. Почему мы должны платить за дни, в которые не посещаем детский сад, — говорит Елена Суслова из Покрова. — Если ребенка нет в дошкольном учреждении, кто будет есть его продукты, за кого мы заплатим?