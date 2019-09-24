Ритейлеры ответили, почему игнорируют товары местных производителей

Фермер Виктор Петухов, собравший богатый урожай картофеля в селе Муромцево Судогодского района, не может прорваться в сетевые магазины. Ритейлеры не отвечают на звонки и игнорируют заявки. В итоге 40 тысяч тонн картофеля пропадают. Приезжают частники и оптовики, кто уже знает о качественной продукции, но до массового потребителя фермеру никак не добраться.

Владимирцы увидят в изобилии товары местных производителей на полках супермаркетов и гипермаркетов только тогда, когда те позаботятся о внешнем виде продукции. Наши предприниматели средней руки не дотягивают до нужного уровня. Такое откровенное заявление сделали представители российских ритейлеров на совещании в «Белом доме». Администрация Владимирской области пыталась навести мосты между региональными производителями и сетевыми продавцами.

Тимур Рамазанов, директор департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг:

Небольшим региональным производителям войти в федеральные торговые сети проблематично.

Ответственные за покупку товара в сетях находятся в центральных офисах компаний в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле. Алгоритм вхождения очень громоздкий и небыстрый.

Предъявляются строгие сроки по хранению товара, качеству, упаковке. Небольшие компании зачастую это обеспечить не могут.

В регионе действуют 450 торговых структур с сетью свыше 2,5 тысячи магазинов. Тимур Рамазанов посетовал, что акцию «Покупай владимирское, покупай российское» стали забывать, хотя она успешно работала более двух лет. Даже во Владимире последние обновления акции делали в марте текущего года. На тот момент выставляли на прилавках товары местных производителей 140 торговых компаний. Число участников акции уменьшается.

Нугзар Гиоргадзе, гендиректор Владимирской производственной фирмы (ТМ «Алонка»):

Я своими словами: федеральные сети плохо работают с нами, мягко говоря, отвратительно.

Первая проблема, когда мы делаем коммерческое предложение. Делаем два раз в год точно, а ответа нет. Это нас поражает. Два года назад нам «Х5» передали вежливый отказ.

Вторая проблема с ценой. Если ведем переговоры, то цена снижается до 50%. Нет у нас рентабельности. Она у нас 10%.

Местные производители рассказывают, что на прилавках ритейлеров много импортных товаров, особенно среди соковой продукции. Хотя их выпускают и российские компании. Им уделяются метры площади, а для скромных предпринимателей не дают и 20 сантиметров. А Нугзар Гиоргадзе уверен, что для успешной торговли им и такого места хватит. Замгендиректора компании «Агропром» Светлана Ларкина поддержала руководителя «Алонки». Эти производители хорошо сотрудничают с сетями «Х5», «Магнит» и никак не выходит наладить отношения с сетями «Ашан», «Лента», «Дикси».

Елена Дегтярева, председатель совета областной Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств «Возрождение села»:

Фермеры нашей области, за очень редким исключением, работают только по овощам с сетями. У нас есть небольшой опыт работы с «Глобусом».

Это необходимо фермерскому хозяйству. Сезонная реализация очень важна. В этом году у нас хороший урожай картофеля, овощей.

Но нас останавливают условия сотрудничества. Нужно разработать более простой подход к фермерам. Продукция у нас замечательная.

Только производители хлеба и хлебобулочных изделий представлены в супермаркетах на 100%.

По официальной статистике, местные производители молока поставляют 65% своей продукции в сетевые магазины, колбасы и колбасных изделий – до 55%.

Александр Шобик, представитель сети «Магнит» по Центральному округу:

Проблема производителя в том, что либо могут сделать классный вкусный продукт, но неправильно упаковать, либо могут нормально упаковать и положить туда некачественный продукт.

Наша задача, чтобы категорийные менеджеры работали с технологами и помогли бы производителям найти короткий путь до полок сети.

Эта сеть собирается отводить отдельные места в зале под региональных производителей. Такой пример работы поддержали в президиуме Ассоциации компаний розничной торговли.

Представители сетевиков заявили, что постараются еще раз пересмотреть входные правила и связаться со всеми производителями, которые уже пытались заявиться. Местные компании готовы пытаться и выполнять обязательный пакет условий, но торговать ниже себестоимости, соглашаясь на скидки и распродажи, они тоже не могут.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»