Рецидивист с топором напал на велосипедиста

Шокирующая история, напоминающая сюжет из фильмов ужасов, произошла в Петушках. 59-летний местный житель чудом уцелел после нападения неизвестного с топором. В воскресный день мужчина ехал на велосипеде на рыбалку. Злоумышленник возник на дороге внезапно и набросился на велосипедиста. Несколько раз ударив топором мужчину, нападавший скрылся. В том, что велосипедист скончался, он не сомневался.

Однако благодаря вовремя оказанной медицинской помощи пострадавший выжил. С рубленой раной головы, травматической ампутацией пальцев руки и прочими телесными повреждениями его для дальнейшего лечения перевели во владимирскую больницу.

Следователю пострадавший рассказал, что нападение стало для него полной неожиданностью.

Нападавшего задержали. Им оказался 28-летний местный житель. Известно, что апреле прошлого года он освободился из мест лишения свободы. Наказание он отбывал за совершение особо тяжкого преступления, состоял на учете в органах полиции и находился под административным надзором.

— В первоначальных показаниях обвиняемый сослался на то, что не помнит произошедшее и не смог назвать мотив своих действий, — уточняет СУ СКР по Владимирской области.

Сейчас обвиняемый заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство». Ранее «Призыв» сообщал, что жительница Судогодского района убила сожительницу своего бывшего мужа.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»