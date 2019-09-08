Ретро-авто из Нижнего забрал главный приз «ВеЛеса»

Во Владимирской области завершился фестиваль «Ретро-гараж». Около 100 старинных автомобилей, мотоциклов и велосипедов разместились на лужайках загородного клуба «Велес». Участники прибыли из Иваново, Нижнего-Новгорода, Москвы, Подольска и, конечно, Владимирской области. Добрался до «Велеса» даже житель Вологды. Артем Манчутин проехал на своем «Москвиче 21-40» 400 километров ради фестиваля. Таких увлеченных и неравнодушных к истории техники людей набралось немало.

Участники создали большие экспозиции в стиле ретро: кто с патефонами, кто с самоварами, кто с палатками.

Вход на фестиваль был бесплатным, народу собралось очень много. Зрители отдали все свои симпатии владимирцу – Владимиру Дементьеву. Его сияющий на солнце ретро-автомобиль «Mitsuoka» второй год подряд покоряет сердца посетителей фестиваля.

Атмосферу и антураж ушедшей эпохи создавали не только техникой, но и старинными предметами и стилизованными костюмами. В числе 12 номинаций были и такие как

«Лучший ретро-образ» (костюм, грим) и «Лучшая ретро-экспозиция». Житель города Озера Сергей Арефьев создал «лучшую» ретро-атмосферу. Посетителей фестиваля развлекали конкурсами, соревнованиями по мотоболу и силовому экстриму, песнями у костра. Были сделаны тысячи фотографий. Соцсети пестрят яркими и эмоциональными постами про ретро-фестиваль.

Главный приз – 30 тысяч на услуги «Велеса» — достался Евгению Яшину из Нижнего

«Призыв» не остался в стороне от удивительного события. Наши прямые эфиры смотрите здесь.

Анна Тумановская



Фото Елены Пляскиной

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