Реклама ЖК «Фестивальный» признана ненадлежащей

Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела дело по признакам нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе, возбужденного в отношении ООО «Специализированный застройщик «Управление начальника работ – 17» и редакции газеты «Pro Город Владимир».

Владимирское УФАС России в процессе осуществления государственной функции по контролю за соблюдением норм Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (далее – ФЗ «О рекламе») установило факт размещения в газете «Pro Город Владимир» выпуск 29 (514) от 20.07.2019г. рекламы следующего содержания: «Начинается строительство первой очереди кирпичных домов в жилом комплексе «Фестивальный».

Согласно ч. 7 ст. 28 Закона «О рекламе», реклама, связанная с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, должна содержать сведения о месте размещения проектной декларации, предусмотренной федеральным законом, фирменное наименование (наименование) застройщика либо указанное в проектной декларации индивидуализирующее застройщика коммерческое обозначение.

Рассмотрев материалы дела, Комиссия Владимирского УФАС России признала данную рекламу ненадлежащей, так как в ней отсутствуют сведения о месте размещения проектной декларации, что нарушает требования ч. 7 ст. 28 ФЗ «О рекламе».

Принято решение не выдавать предписание в связи с однократным размещением и прекращением размещения спорной рекламы.