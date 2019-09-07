Регистраторы принимают жалобы на проблемы с освещением и адресом

В городах и деревнях Владимирской области начали работать помощники переписчиков, так называемые регистраторы. Они пройдут тысячи улиц и дорог, чтобы обновить адресники всех населенных пунктов и составить электронные карты. Работу регистраторов контролирует Владимирстат. План на каждого – минимум 600 домов. Проверить, есть ли на них номера, стоят ли аншлаги с наименованием улицы, есть ли освещение во дворе и на улице. Все недочеты попадут в журнал регистратора и потом на исполнение к районным и поселковым администрациям.

Александр Быков, руководитель Владимирстата

— Работа регистраторов еще только началась. Первые впечатления не радуют. Перепись проводится раз в десять лет. Можно получить исчерпывающую информацию о населении, его отношении к жизни. Это и шанс администрации уточнить число жителей, чтобы требовать деньги. И самим людям это нужно. Каждому хочется жить в благоустроенном дворе, на хорошей улице с тротуарами. Чем больше людей на территории, тем больше она получит денег. Но отсутствие названия улиц, так называемые аншлаги, номеров домов не способствует этому. Все это может привести к ошибкам при проведении переписи.

В присоединенных микрорайонах Владимира таблички с номерами домов и улиц – большая редкость. Что уж говорить о деревнях где-нибудь в Камешковском и Меленковском районах. Там жителям никакие аншлаги не нужны, все друг друга знают. Тем не менее, таблички с номером дома жители частных домов должны ставить за свой счет. Штрафа за это нет, но обязанность предусмотрена. Так, районные власти Владимира разослали по частным домовладениям письма с рекомендацией пронумеровать свои жилища.

Регистраторы находят массу недочетов в указании улиц и номеров домов.

В многоквартирных же домах адресники вешают районные администрации за свой счет. Во Владимире, как сообщают во Владимирстате, к такой работе уже приступили. Регистраторам обходить жилые кварталы многоэтажек проще, чем частный сектор.

Как писал «Призыв» ранее, Владимирстат подготовил к празднованию Дня города Владимира занимательную статистику об областном центре.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыв»