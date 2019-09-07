Ребёнка с глазной опухолью спасают столичные медики

За лечение маленького Елисея, жителя села Заречное Собинского района, взялись московские профессора. Ребёнок, родившийся с опухолью в глазу наконец прошёл должное обследование. Биопсия не выявила онкологию, хотя до этого во Владимире малыша облучали. И это при отсутствии точного диагноза. Мама Елисея 7 месяцев оббивала пороги больниц Владимирской области, потом столичных – ни один врач не брался обследовать и лечить малыша. Женщину постоянно направляли от одного специалиста к другому. В облздраве помочь ничем не могли.

Тем временем опухоль в глазу мальчика увеличивалась.

В отчаянии женщина обратилась в редакцию «Призыва», мы направили запрос в департамент здравоохранения. В ответе руководство областного ведомства рекомендовало матери обратиться к ним вновь.

В итоге, по словам Алёны, после направления и личного звонка директора департамента Алексея Мозалёва, её с сыном приняли в столичной клинике. В «ГБУЗ Научно-практическом центре специализированной медицинской помощи детям им. В.Ф. Войно-Ясенецкого» они пробыли месяц. Ребёнка здесь обследовали. Во время биопсии врачи частично удалили опухоль и глаз «встал на место». Сейчас Елисея ждёт лечение.

— Нас отпустили на 2 недели домой. Детей в школу собрать (у Алёны ещё трое детей). Мы месяц ждали результатов анализов, после взятой биопсии. Слава Богу, все три анализа пришли отрицательные! Злокачественная опухоль не подтвердилась. Но мне врачи честно сказали, что окончательный диагноз пока ещё рано ставить. Мы сейчас находимся в экспериментальной группе. В медицинский центр мы вернёмся, и будет принято дальнейшее решение по лечению Елисея. – говорит Алёна.- У сына получилось механическое косоглазие. Мышца была натянутая. Зрение постепенно должно выровняться. На моих глазах эти врачи другому мальчику сделали укол прямо в глаз, остановили рост раковой опухоли. Частично восстановили зрение. Если бы я изначально знала, что здесь нам помогут, не пришлось бы безрезультатно бегать по другим больницам, тратить деньги. В этом центре очень сильные офтальмологи. Они постоянно практикуются за границей.

Елисея будут лечить новым препаратом.

Сейчас Елисею уже 9 месяцев. Ребёнка будут пробовать лечить новым иностранным гормональным препаратом, говорит Алёна. Лекарство должно остановить рост опухоли. Мама не отчаивается и надеется на профессионализм столичных светил.

Ранее «Призыв» сообщал, что семимесячному младенцу во Владимирской области не могли назначить лечение. Его матери пришлось потратить на обследования около 300 тысяч рублей.

Татьяна Данилова

Фото Алёны Анисимовой