Реалити-шоу из «Мещеры» вышло на экраны

Реалити-шоу «Территория семьи», съемки которого проходили летом в национальном парке «Мещера», наконец-то вышло в эфир. Посмотреть первую серию можно на портале «Я-Родитель» или на одноименном YouTube-канале. Следующие серии, которых в совокупности семь, будут появляться там же через день.

Край дремучих лесов и чистейших рек. Так назвали национальный парк «Мещера» организаторы шоу.

Во владимирскую Мещёру отправились герои, чтобы наладить свои отношения и побороться за приз — путёвку на море. Всего по результатам кастинга было отобрано 7 семей-участников. Все они приехали из самых разных городов России: Барнаула, Петропавловска-Камчатского, Калининграда и других. Жителей Владимирской области среди участников реалити-шоу «Территория семьи» нет. Суть проекта в том, чтобы на примере семей с единственным ребенком, многодетных, полных и с одним родителем, рассмотреть типичные проблемы, с которыми сталкивается современная семья, воспитывающая детей подросткового возраста.

Преодолевая трудности и находя выходы из различных ситуаций, родители и дети учились взаимопониманию и умению общаться друг с другом. Для работы с семьями в проект были приглашены известные профессиональные психологи. Среди них психолог, кризисный семейный консультант, коуч, телеведущий, автор тренингов по психологии взаимоотношений мужчины и женщины, Марк Бартон.

Ведущий реалити-шоу — актёр, семьянин и отец двоих детей — Борис Хвошнянский.

Ранее «Призыв» сообщал, что героев реалити-шоу ровно на неделю лишат смартфонов и Интернета. При этом скучать не придется. Участников шоу поселят в лесном лагере, их ждет полная смена обстановки: мастер-классы, тренинги, походы, прогулки, эмоциональные и тактильные игры, сближающие родителей и детей.

Ольга Ефремова

Фото: klops.ru