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Развязку на «Пекинке» сделают двухуровневой

Перекресток на Горького ждет продолжение

Федеральные дорожники после завершения ремонтных работ планируют начать строительство на «Пекинке». Для увеличения пропускной способности дороги с такой интенсивностью движения обычно убирают светофоры и левые повороты. Сейчас Упрдор Москва — Нижний Новгород прорабатывает варианты, как оптимально развести в разные уровни городской трафик и транзитный поток по федеральной трассе.

Алексей Борисов, и.о. начальника Упрдор Москва — Нижний Новгород

  • Мы рассматриваем новую схему организации движения на перекрестке Горького. Мы сейчас выделим его в отдельный этап.
  • И будем смотреть, как развязать данный перекресток. Один из вариантов — перекресток в разных уровнях.
  • Перекресток останется, пойдет низом, а мы уйдем вверх. Думаю, что такое решение будет принято в четвертом квартале 2019 года. 

Капремонт существующего перекрестка в районе Горького идет полным ходом. В процессе расширения подъездов к перекрестку обнаружилось много коммуникаций, которые не были учтены на схемах. По идее, как поясняет глава Упрдора, перекладкой должны заниматься владельцы сетей. Но в итоге все работы выполняют федеральные дорожники.

Двухуровневая дорога может появиться в районе улицы Горького.

Пока левый поворот в сторону Юрьева-Польского со стороны Москвы и в сторону Горького со стороны Нижнего сохранят. Будут отдельные полосы для поворота, машины поедут по стрелке. Съезды направо тоже выделят, они будут выполнены наподобие заездных карманов.

Как «Призыв» писал ранее, с 24 сентября левые повороты закроют на другом перекрестке на федеральной трассе. Встречные потоки в районе Ставрово перекроют металлическими барьерами.

Анна Тумановская 

Фото и видео «Призыва» 

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