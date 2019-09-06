Развязку на «Пекинке» намерены построить вопреки запрету

Строительство одноуровневой развязки на «Пекинке» для удобства жителей квартала Веризино приостановлено до встречи руководителей Владимирской области и федеральной госкомпании Упрдор Москва — Нижний Новгород. Она должна состояться 9-10 сентября. Тогда и решится, появится ли новый регулируемый перекресток на трассе М7. В мэрии Владимира пока не видят препятствий для продолжения строительства.

— У нас были договоренности о том, что техусловия не потребуются. Есть схема строительства развязки, с печатями и подписями. Нужно перекладывать сети: газ, электричество и сети «Ростелекома». Скоростные полосы на этом участке «Автодор» сделал. Нам ничего не мешает выполнять работы дальше, — считает заместитель главы администрации г. Владимира Сергей Сысуев.

Контракт на строительство пересечения федеральной трассы стоимостью 45 миллионов рублей разыгран.

Подрядчик едва успел приступить к работам. Завезены трубы, поставлены блоки для ограждения, перекопан грунт. Дело встало. Проблема в том, утверждают городские чиновники, что все прежние договоренности перестали действовать со сменой власти. В регионе другой губернатор, новый заместитель по вопросам ЖКХ и дорожного строительства и новый директор департамента транспорта и дорожного хозяйства. В Упрдоре тоже сменился начальник, который совершенно иначе смотрит на эту ситуацию.

Алексей Борисов, и.о. начальника Упрдор Москва — Нижний Новгород:

На сегодняшний день мэрия технических условий не получила. Все работы будут приостановлены. Технические условия будут выданы на строительство развязки в разных уровнях.

Если мы говорим о дорогах первой технической категории, то пересечения и примыкания должны быть в разных уровнях.

Город Владимир должен расширяться и выполнять свою улично-дорожную сеть внутри, а не прирастать дополнительными микрорайонами к федеральной трассе.

А если прирастает, то инвестор-застройщик должен решать и транспортную инфраструктуру.

Светофор, о котором «Призыв» писал неоднократно, снова решили оставить. До конца ремонта «Пекинки» он останется в прежнем виде. Сейчас федеральные дорожники решают, в каком виде сохранить регулируемый перекресток до того времени, пока не будет построена развязка в разных уровнях.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»