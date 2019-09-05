Развороченные строителями яслей дворы обещают восстановить

Собственники жилых домов на улице Завадского во Владимире добились, чтобы спецтехника, которая задействована в строительстве яслей, покинула дворы. Ущерб, нанесенный газонам и тротуарам, местные власти обещали восстановить. Более того, после всех публикаций в СМИ и обращений жителей в надзорные органы администрация Владимира согласилась помочь с оформлением парковки у дома № 13 по улице Завадского. Пока же по этому участку, где прежде собственники жилья ставили автомобили, ездит спецтехника.

Диалог жительницы дома № 13 Людмилы Кустро и замглавы администрации Сергея Сысуева:

С.С.: Это временная дорога для существующего садика.

Л.К.: Нам обещали, что еще в среду перестанут ездить по нашей территории.

С.С.: Это спецтехника не стройки, не подрядчика. Это вывозит наше «Благоустройство» кусты и корни.

Л.К.: Пусть тогда ездят по другой дороге. Почему надо приносить ущерб нам?

С.С.: Доубирает мусор и уедет. Здесь будет ездить только «ГАЗель» , которая будет обслуживать детский садик. Мусор забирать, продукты привозить.

С началом строительства яслей, которым, как ранее сообщал «Призыв», нашли место в тенистом сквере, жильцы восьми многоэтажек на Завадского терпят неудобства. При переносе коммуникаций перекопали всю придомовую территорию.

Мэрия обещает привести дворы около новых яслей в порядок.

Самосвалы стали ездить по двум дворам. Перекопали газон у дома, спилили кучу деревьев, до вечера шум и грохот от стройки. Такого в тихих старых дворах давно не было. Жители с ужасом думают, что же будет после открытия яслей. Десятки машин с детьми по утрам и вечерам.

Сергей Сысуев, замглавы администрации Владимира:

У нас заезд для детского садика будет с той стороны. Здесь никто ездить не будет. Здесь будет забор. Все будет чисто и хорошо.

Вся территория там муниципальная. Мы ни у кого ничего не изымаем. Все дороги будут сделаны по муниципальным территориям. Будет садик ездить по той стороны. Есть временные неудобства.



Жителей дома № 13 просили немного потерпеть. До конца недели подрядчик подсыплет щебень на бывший газон и перестанет ездить по дворам. Для родителей, чьи дети будут посещать новые ясли, планируют сделать парковку со стороны садика № 66.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»