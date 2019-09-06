Раздельный сбор мусора хотят ввести во всём Владимире

Во Владимире хотят ввести раздельный сбор мусора во всех дворах. Лет десять назад подобное практиковала компания УНР-17. На площадках она устанавливала по два контейнера: зелёный — для обычных отходов, жёлтый — для пластика, бумаги и стекла. В такие цвета должны были окраситься площадки по всему городу, но после ликвидации «коммунального спрута» это дело забуксовало. В городе есть дворы, где жители пытаются сортировать мусор, но это далеко не повсеместное явление. Идею того, как возродить «полезный отбор», будут обсуждать депутаты городского Совета.

Борис Оверчук, депутат горсовета Владимира:

Предлагаю в городе разработать и внедрить научно обоснованную систему раздельного сбора мусора, заинтересовав всех жителей. Чтобы лозунг «Я люблю Владимир» претворялся в жизнь.

Решая этот важный вопрос, нужно активно привлечь горожан к благоустройству улиц и дворов нашего города. Почему-то сейчас на одних есть для пластика контейнеры, на других нету. Бочки для стекла почему-то переполненными стоят.

Во многих дворах старых жилых домов вообще нет контейнерных площадок.

В ряде старых владимирских дворов просто стоят одинокие контейнеры с крышкой. Периодически возле них скапливается гора спиленных веток и выброшенных оконных рам и диванов. Ставить ёмкости для сбора пластика, бумаги или ткани просто некуда. Есть и другие примеры – их можно взять за основу для введения общегородской начальной сортировки.

— Мы с 2014 года собираем мусор отдельно. Весь наш фонд. Во дворах стоят отдельные контейнеры для пластика, стекла, картона и ткани, — поясняют в управляющей компании «ЖРЭП № 8».

Управляющая компания обслуживает 230 многоквартирных домов. Жители давно привыкли выкидывать мусор раздельно. Такие же примеры есть и в Добром. В горсовете обсудят варианты внедрения такого сбора.

Как «Призыв» сообщал ранее, во Владимирской области в очередной раз приступили к корректировке схем вывоза ТКО. Областные власти решают, какими лучше маршрутами добираться мусоровозам до полигонов. Мусорную реформу пытаются запустить второй год и пока безрезультатно.