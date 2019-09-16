Пьяный хулиган разбил около 20 машин во Владимире

Молодой человек, по словам очевидцев, плохо державшийся на ногах, повредил за одну ночь около 20 машин в микрорайоне Доброе города Владимира. Хулиган поколотил лобовые стёкла и зеркала заднего вида. Машины дебошир не выбирал, метал булыжники во все авто, попадавшиеся на пути. Задержать его удалось очевидцам погрома. В операции участвовали таксисты, которые, судя по всему, по рации получили сигнал от своего товарища.

— Я ночью припарковал свое авто во дворе дома по улице Соколова-Соколенка. Не успел выйти, как в меня кто-то бросил камень и просто пошёл дальше. Я, конечно, побежал за ним. В это время дорогу уходившему парню преградило такси, потом подъехало еще около десяти машин с шашечками, — пояснил «Призыву» очевидец событий, — До этого, я так понял, этот парень прыгнул на машину такси, подумав, что там никого нет. Но в салоне был водитель. Он не стал задерживать злоумышленника самостоятельно, а обратился к коллегам за помощью.

Очевидцы рассказывают, хулиган забежал в подъезд, по дороге перевернув мусорный бак. Но скрутить молодчика удалось достаточно быстро. Тем более что тот, скорее всего, был нетрезв. Что заставило молодого человека устроить погром, предстоит выяснить правоохранительным органам. Очевидцы событий и автовладельцы разбитых машин, которые подтянулись на место ЧП, не стали устраивать самосуд. Хулигана передали полиции.

— В ночь с 14 на 15 сентября в полицию поступило более 10 сообщений от владельцев автомобилей, припаркованных в Добром. Все заявления зарегистрированы в установленном порядке, — пояснили «Призыву» в пресс-службе УМВД по Владимирской области, — Личность хулигана установлена. Предстоит выяснить всех собственников поврежденных автомобилей и размер причиненного ущерба.

Как людям компенсирует материальный ущерб, пока неизвестно.

По делу проводится проверка. По её результатам будет принято процессуальное решение.

Ночные погромы в Добром уже стали дурной традицией. Ранее «Призыв» сообщал, что в феврале нынешнего года хулиганы повредили автомобили, оставленные на придомовых территориях на улице Безыменского. Дебоширы действовали без разбора. Под горячую руку попалось сразу 13 машин. Негодяев удалось задержать на месте.

Полина Тарбеева

Фото: vk.com/overhear33