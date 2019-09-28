Пьяные хулиганки напали на школьницу

Школьница из Владимира пострадала от нападения подростков. Произошло это 26 сентября утром на одной из улиц города. По пути в школу на нее вдруг набросились две девочки, 15 и 16-ти лет. Обе находились в состоянии алкогольного опьянения. Одна из подозреваемых схватила школьницу за волосы, отбросила на асфальт, а затем они отняли у потерпевшей деньги и дорогой мобильный телефон.

Хулиганок задержали по «горячим» следам сотрудники полиции.

Выяснилось, что младшая из нападавших воспитывается в детском доме. При этом, она регулярно убегает оттуда, трудно поддается воспитанию и уже привлекается к уголовной ответственности за совершение краж. Вторая девочка воспитывается в неполной семье и также состоит на профилактических учетах.

Потерпевшая школьница пережила сильный испуг и стресс, сейчас ей оказывается психологическая помощь. Следствие полагает, что тем же утром подозреваемые совершили еще четыре попытки ограбления.

— По данным эпизодам в ближайшее время будут приняты процессуальные решения, — уточняет пресс-служба СУ СКР по Владимирской области.

В отношении подростков возбуждено уголовное дело по статье «грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору». Следком намерен ходатайствовать об аресте 15-летней подозреваемой.

Ранее «Призыв» сообщал, что рецидивист с топором напал на велосипедиста. 59-летний мужчина чудом уцелел.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»